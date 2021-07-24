Петр Толстой дал старт сбору предложений в Народную программу "Единой России"

Они дополнят программу развития Москвы Сергея Собянина

Основой программы работы в Госдуме России восьмого созыва станет Народная программа - перечень наказов и предложений жителей, которыми кандидаты и активисты "Единой России" дополнят программу развития Москвы Сергея Собянина – лидера регионального партийного списка. Об этом секретарь реготделения, вице-спикер нижней палаты Петр Толстой заявил на встрече с партийным активом в Штабе общественной поддержки партии.

"Это пожелания, запросы и голоса наших избирателей. Их нужно услышать, с ними нужно проговорить действительно значимые для них вопросы, так, чтобы эти вопросы вошли в повестку партийной работы, стали частями партийных или национальных проектов", – отметил Толстой.

Он призвал партийный актив – депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов, руководителей первичных отделений – помочь кандидатам в сборе наказов.

В ходе встречи прозвучали инициативы не ограничивать сбор предложений в Народную программу партии исключительно вопросами, входящими в компетенцию Государственной думы. В частности, такую просьбу к активу озвучил депутат нижней палаты Виктор Селиверстов: "Не будет никакой ошибки, если заинтересованные москвичи включат в Народную программу и те пожелания, которые касаются непосредственно Москвы. Это понятно, разумно и оправданно".

15 июня мэр Москвы Сергей Собянин представил программу "Вместе создаем лучший город Земли". Эта программа, которая очертила план развития столицы по 24 ключевым направлениям, станет фундаментом Народной программы.

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