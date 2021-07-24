Евгений Попов: необходимо упростить процедуру смены управляющей компании на федеральном уровне

Журналист поддержал жителей ЖК "Крылатское" в их противостоянии с управляющей компанией

Журналист Евгений Попов поддержал жителей ЖК "Крылатское" в их противостоянии с управляющей компанией. Ранее горожане вместе с Поповым добились смены недобросовестных коммунальщиков.

"Считается, что сменить подрядчика по выполнению коммунальных работ практически невозможно. Но наш опыт показывает, что это не так. Жильцы могут отстоять свои права. Люди не должны терпеть хамское отношение и оплачивать некачественные услуги, страдая от бездействия управляющей компании. Если она не справляется со своими обязанностями, пусть уступит место более профессиональным и расторопным коммунальщикам", – прокомментировал Попов.

Жители ЖК жаловались на выбитые стекла входных дверей, неработающие лифты, трещины на стенах, неисправные системы пожаробезопасности, поврежденную электропроводку в подъездах, передает АГН "Москва".

Ранее Евгению Попову уже удалось добиться решения аналогичной проблемы в доме № 134 по Ленинскому проспекту. По мнению журналиста, процесс смены управляющей компании должен стать простым и прозрачным для всех.

Жители все чаще вступают в борьбу с нерадивыми коммунальщиками и побеждают. Но это требует много времени, сил и средств. Поэтому журналист предлагает на федеральном уровне законодательно упростить процедуру смены управляющих компаний, чтобы жители не оказывались в заложниках у недобросовестных коммунальщиков.

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