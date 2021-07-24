Опубликовано видео последствий крупного ДТП на Кубани

Жертвами аварии стали два человека

Серьезное ДТП произошло этим утром на Кубани. В Апшеронском районе Краснодарского края туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне в этот момент находились 22 пассажира.

Жертвами аварии, по последним данным, стали два человека. Один скончался на месте, второй умер в машине скорой помощи. Все остальные доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Региональная прокуратура начала проверку. Причиной ДТП мог стать отказ тормозов при прохождении поворота, передает "ТВ Центр".

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