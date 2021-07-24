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Доктор Шишонин поддержал предложение Александра Румянцева изменить систему медобслуживания пожилых

12:22
  • суббота
  • 24 июля 2021

В схему медобслуживания пожилых людей необходимо ввести врачей-геронтологов

Врач Александр Шишонин поддержал предложение академика РАН Александра Румянцева ввести в схему медицинского обслуживания пожилых людей врачей-геронтологов и обеспечить на законодательном уровне право пенсионеров на ежегодные путевки в санатории и на курорты.

"Индивидуальный подход к лечению человека, использование не только лекарственных препаратов, но и резервов организма позволит повысить качество жизни людей", — заявил Шишонин. 

Главный детский онколог-гематолог Румянцев последовательно выступает за улучшение медицинского обслуживания людей пожилого возраста, пишет АГН "Москва". Среди его предложений — введение в поликлиниках специальных врачей-геронтологов и обеспечение на законодательном уровне пенсионеров ежегодным санаторно-курортным лечением.

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