В Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев

Акцию поддержала председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая

В Москве прошла акция в поддержку российских олимпийцев, которым запрещено выступать под флагом России на Играх в Токио, передает АГН "Москва".

Волонтеры "Совета матерей" собрались в субботу в сквере на Вешняковской улице. Они подняли флаги и проскандировали: "Сборная России". После этого велосипедисты также проехались по другим районам Москвы.

Акцию "Поднимем флаг России" поддержала председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. "Никто в мире не усомнится, что наша победа на олимпиаде принадлежит России. Наши спортсмены лучшие, флаг России достоин подниматься на международных соревнованиях", — подчеркнула она.

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