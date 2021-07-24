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Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

12:43
  • суббота
  • 24 июля 2021

Лидеры договорились о дальнейших контактах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Лидеры обсудили ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин также тепло поздравил лидера Узбекистана с днем рождения. Ранее президент России отправил своему коллеге поздравительную телеграмму.

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