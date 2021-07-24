Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Лидеры договорились о дальнейших контактах
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Лидеры обсудили ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Владимир Путин также тепло поздравил лидера Узбекистана с днем рождения. Ранее президент России отправил своему коллеге поздравительную телеграмму.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram