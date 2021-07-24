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Памфилова предупредила о кандидатах-двойниках на выборах в сентябре

13:16
  • суббота
  • 24 июля 2021

"Грязная технология" применяется в нескольких регионах, сообщила глава ЦИК

ЦИК получил жалобы на выдвижение кандидатов-двойников на выборах в сентябре. Это может привести "к очень тяжелым последствиям", указала глава ЦИК Элла Памфилова.

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"В регионах применяется грязная технология в виде клонирования разного рода двойников. У нас есть уже заявления лидеров партий, которые возмущаются", - заявила Памфилова на заседании Центризбиркома в субботу. Трансляция велась на сайте комиссии.

"К сожалению, у нас нет правовых полномочий и оснований, чтобы применять к ним (к кандидатам-двойникам) какие-то санкции, потому что человек имеет право, если он подал документы, и они все в порядке, то мы обязаны его зарегистрировать", - добавила она.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и заксобраний в регионах. Изберут также глав 9 субъектов Федерации. Для жителей Москвы, Севастополя и еще пяти регионов будет доступно онлайн-голосование на сайте vybory.gov.ru. Понаблюдать за тем, что происходит на избирательных участках в прямом эфире, можно будет в специальных центрах общественного наблюдения.

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