ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Комиссия зарегистрировала федеральный список партии без него

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин исключен из партийного списка КПРФ на предстоящие думские выборы. Такое решение принял ЦИК.

Ранее бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.

ЦИК России исходил из презумпции доверия, когда на прошлой неделе рекомендовал зарегистрировать Павла Грудининым кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ, но позже были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволяют это сделать.

"Мы не Следственный комитет, не суд, мы не можем заниматься расследованием, давать оценку, фальшивый документ или реальный. Есть позиция Генпрокуратуры, исходя из которой мы действуем", - заявила на заседании ЦИК Элла Памфилова. Трансляция велась на сайте комиссии.

Грудинин уже объявил о планах обжаловать решение ЦИК в судебном порядке. И такое право у него есть, подтвердили в комиссии.

Подробнее о скандале с участием Грудинина смотрите репортаж ТВЦ:

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