ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Справедливой России - За правду"

В федеральном списке партии 302 человека

СМИ должны активно информировать граждан о кандидатах-двойниках на выборах. С таким призывом выступила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

На появление клонов политических партий пожаловались сразу в нескольких регионах. Памфилова назвала технологию "грязной", поскольку она вводит в заблуждение избирателей. И выразила надежду, что новый состав Госдумы найдет правовую форму для решения этой проблемы.

"Я считаю, что это очень грязная технология, которая направлена на обман избирателей, очевидно, вводящая их в заблуждение, которая может приводить к очень тяжелым последствиям. Потому что случайное избрание человека неготового, человека, который решил заработать на этой технологии, действительно может привести к тяжелым последствиям. Он не готов, как он будет защищать интересы избирателей?" – заявила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в сентябре. И на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий КПРФ и "Справедливая Россия - за правду". В список коммунистов вошли 344 человека, общефедеральную часть возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. От справороссов в думской кампании поучаствуют 302 кандидата во главе с Сергеем Мироновым и сопредседателями объединения.

"Мы единственные, кто может мирно и демократично исправить сложившееся положение и выйти из системного кризиса, в который обвалили страну. Мы сформируем правительство народного доверия, национальных интересов. Особое место будут у тех, кто умеет работать и кто в состоянии вытаскивать страну, показывая пример великолепной организации труда и достойного поведения", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы предлагаем справедливый базовый доход, 10 тысяч рублей каждому гражданину России, на первом этапе каждому члену семьи с детьми, потом всем пенсионерам, потом каждому гражданину. И второе наше предложение - ликвидация так называемой пенсионной реформы, возвращение возраста выхода на пенсию к совестливому результату - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - сказал Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия - за правду".

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