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Жириновский вручил дипломы молодым военным

14:47
  • суббота
  • 24 июля 2021

На Красной площади состоялся выпуск офицеров Московского высшего общевойскового командного училища

Сегодня на Красной площади состоялся 145-й выпуск офицеров Московского высшего общевойскового командного училища.

В торжественной обстановке "кремлёвцы" получили лейтенантские погоны.  А дипломы молодым военным вручил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР поздравил их с праздником и отметил, что теперь именно они отвечают за безопасность нашей страны.

"Только вам дозволено стоять на этой самой лучшей площади не только Москвы и России, но и всего мира. Вы не просто наша армия – лучшая часть её. Пополнение, новое поколение офицерского корпуса", - сказал председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

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Владимир Жириновский на торжественной церемонии выпуска офицеров
Владимир Жириновский на торжественной церемонии выпуска офицеров
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
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