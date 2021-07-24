Жириновский вручил дипломы молодым военным

На Красной площади состоялся выпуск офицеров Московского высшего общевойскового командного училища

Сегодня на Красной площади состоялся 145-й выпуск офицеров Московского высшего общевойскового командного училища.

В торжественной обстановке "кремлёвцы" получили лейтенантские погоны. А дипломы молодым военным вручил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР поздравил их с праздником и отметил, что теперь именно они отвечают за безопасность нашей страны.

"Только вам дозволено стоять на этой самой лучшей площади не только Москвы и России, но и всего мира. Вы не просто наша армия – лучшая часть её. Пополнение, новое поколение офицерского корпуса", - сказал председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram