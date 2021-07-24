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Ресин проверил ход строительства храма при больнице имени Виноградова

14:48
  • суббота
  • 24 июля 2021

Церковь сможет вмещать до 400 человек единовременно

На юго-западе Москвы возводят храм в честь святителя Луки Архиепископа Симферопольского и Крымского. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь сможет вмещать до 400 человек единовременно. Её строят при городской больнице имени Виноградова по инициативе руководства медучреждения. Сейчас идёт укрепление конструкций. Нулевой цикл строительства планируют выполнить до конца лета.

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Владимир Ресин во время осмотра строительства храма
Владимир Ресин во время осмотра строительства храма
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