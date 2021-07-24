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У автобуса могли отказать тормоза: подробности смертельного ДТП на Кубани

14:36
  • суббота
  • 24 июля 2021

В результате аварии два человека погибли

Центральный аппарат Следственного комитета проконтролирует результаты проверки регионального управления по факту смертельного ДТП на Кубани. Сегодня утром в Апшеронском районе Краснодарского края автобус съехал в кювет и перевернулся.

В салоне в этот момент находились 22 человека. Двое погибли. Все остальные были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Четверых пострадавших, которые находятся в реанимации, готовятся переправить в краевой центр.

"По имеющимся данным сегодня утром водитель автобуса "Хёндэ" в районе  посёлка Мезмай, не справившись с управлением,  допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание.  В салоне автобуса  находились 22 пассажира. В результате 2 человека погибли, остальные  получили повреждения, в данный момент им оказывается  медицинская и психологическая помощь", - говорится на сайте СК.

Выяснением причин ДТП занялась прокуратура. Известно, что водитель, который вез людей на экскурсию, работал в частном порядке. По предварительным данным, на повороте у автобуса отказали тормоза, что и привело к аварии.

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