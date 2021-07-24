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"Как он так вымахал?" Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

13:42
  • суббота
  • 24 июля 2021

Молодая мама опубликовала новую фотографию Вагана

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала новую фотографию сына Вагана. Мальчику совсем скоро исполнится полтора года и, судя по снимку в инстаграме, он сильно подрос.

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В кадре малыш стоит у двери и пытается повернуть ключ в замке. "Как он так быстро вымахал?" – подписала фото Брухунова.

В инстаграме Татьяна часто отвечает на вопросы подписчиков о сыне. Она настаивает, что не пользовалась услугами суррогатной матери и сама родила малыша.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году, они прожили вместе более 30 лет. Затем 75-летний юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020 года у пары родился сын.

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