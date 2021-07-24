"Как он так вымахал?" Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

Молодая мама опубликовала новую фотографию Вагана

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала новую фотографию сына Вагана. Мальчику совсем скоро исполнится полтора года и, судя по снимку в инстаграме, он сильно подрос.

В кадре малыш стоит у двери и пытается повернуть ключ в замке. "Как он так быстро вымахал?" – подписала фото Брухунова.

В инстаграме Татьяна часто отвечает на вопросы подписчиков о сыне. Она настаивает, что не пользовалась услугами суррогатной матери и сама родила малыша.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году, они прожили вместе более 30 лет. Затем 75-летний юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020 года у пары родился сын.

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