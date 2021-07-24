Тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на Играх в Токио

Это вторая медаль сборной России на Олимпиаде
Чемпион Европы по тхэквондо 2018 года россиянин Михаил Артамонов выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 58 килограммов.
В борьбе за награду Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Это вторая медаль текущей Олимпиады для сборной России.
����Дааааа! Еще одна медаль!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 24, 2021
Михаил Артамонов выиграл бронзу в тхэквондо до 58 кг#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/ZcIOxkH428
Артамонову 24 года, на его счету также серебряная награда чемпионата мира 2017 года, победа на чемпионате Европы (2018) и бронзовая медаль европейского первенства 2016 года, передает ТАСС.
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