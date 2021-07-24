ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Рядом шарахнула молния": Бабкина вспомнила историю о Газманове в честь его 70-летия

15:41
  • суббота
  • 24 июля 2021

Народная артистка России поздравила музыканта с 70-летним юбилеем

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина поздравила своего коллегу, музыканта Олега Газманова с 70-летним юбилеем. Она пожелала ему счастья и отметила, как роскошно тот выглядит в свои годы.

"Я помню, как однажды Олег рассказал мне о том, как в Артеке рядом с ним шарахнула молния: "Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо", - написала Бабкина в инстаграме. Она отметила, что такие люди, как Газманов, очень близки ей по духу.

Олег Газманов отметил 70-летний юбилей в четверг, 22 июля. Смотрите выпуск программы "Мой герой" с певцом:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Надежда Бабкина и Олег Газманов
Надежда Бабкина и Олег Газманов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.