"Рядом шарахнула молния": Бабкина вспомнила историю о Газманове в честь его 70-летия

Народная артистка России поздравила музыканта с 70-летним юбилеем

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина поздравила своего коллегу, музыканта Олега Газманова с 70-летним юбилеем. Она пожелала ему счастья и отметила, как роскошно тот выглядит в свои годы.

"Я помню, как однажды Олег рассказал мне о том, как в Артеке рядом с ним шарахнула молния: "Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо", - написала Бабкина в инстаграме. Она отметила, что такие люди, как Газманов, очень близки ей по духу.

Олег Газманов отметил 70-летний юбилей в четверг, 22 июля. Смотрите выпуск программы "Мой герой" с певцом:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram