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Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге

16:10
  • суббота
  • 24 июля 2021

25 июля президент также примет участие в спуске на воду траулера "Механик Сизов"

Президент России Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В этом году в параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в присутствии Путина на Адмиралтейских верфях также состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".

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