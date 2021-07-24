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Евгений Нифантьев: Штамп в паспорте останется для граждан важным символом

16:19
  • суббота
  • 24 июля 2021

Это логичная часть перехода к реестровой модели

Член Общественной палаты России, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев прокомментировал постановление правительства, согласно которому в российских паспортах отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет будут ставиться по желанию.

"Нужно понимать, что паспорт – это документ, основная функция которого идентифицировать тебя как личность. Прочие сведения, помимо прописки, по сути являются дублирующими. Их нужно подтверждать основными документами. Теми же свидетельствами о заключении брака, рождении ребенка и т. п. Мы постепенно переходим к реестровой модели – от бумажного документа к записи в электронном реестре", – отметил Нифантьев.

По его словам, этот переход нельзя назвать "болезненным", ведь у граждан осталась возможность "подстраховаться" – проставить в паспорте прежние отметки, в том числе те, которые и раньше были необязательными. Например, о загранпаспорте или транспортном средстве. Эта информация может пригодиться в тех или иных жизненных ситуациях, когда с собой нет основных подтверждающих документов.

Ранее правительство в несколько раз сократило время оформления и выдачи российского паспорта. С 1 июля 2022 года документ будет готов в течение пяти рабочих дней вне зависимости от места подачи заявления.

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Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
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