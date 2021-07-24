Опубликовано видео с места убийства полицейского в Ставрополе

Нападение произошло поздно ночью

Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают гильзы и другие улики.

"По данным следствия, ночью 23 июля 2021 года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы. Потерпевший получил огнестрельные ранения бедра и туловища, был доставлен в больницу, где скончался в реанимационном отделении. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководству СУ СКР по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным Telegram-канала Mash, убит майор полиции Руслан Абовян. Преступник девять раз попал в офицера и скрылся на "девятке". Несмотря на планы "Перехват" и "Сирена", задержать его сразу не удалось. Позже он и его сообщник бросили машину и пошли пешком.

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