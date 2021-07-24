Светлана Разворотнева: В 14 домах Чертаново Северного восстановят подъезды

Сотрудники Фонда капремонта совместно с представителями УК и жителями проработают план работ

В доме № 2 к201-207 микрорайона Северное Чертаново проведут капитальный ремонт подъездов. Об этом сообщил генеральный директор ФКР Москвы Артур Кескинов. Он выехал на адрес по информации советника мэра по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой.

Капитальный ремонт в здании был проведен в 2018-2019 годах, однако восстановительный ремонт подъездов произведен не был, так как во время принятия решения о капремонте этот вид работ еще не входил в перечень фонда.

Сотрудники Фонда капремонта совместно с представителями управляющей компании и жителями проработают план работ, определят порядок действий. Так как реконструкция предполагается масштабной, работы, вероятно, завершат к концу 2022 года.

Всего в Северном Чертаново восстановительный ремонт подъездов, не вошедших ранее в программу Фонда, проведут в 14 домах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram