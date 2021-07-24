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В Северном Бутове открылась общественная приемная Романа Романенко

17:27
  • суббота
  • 24 июля 2021

В приемную уже начали поступать звонки местных жителей

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко открыл общественную приёмную на юго-западе Москвы. Горожане могут прийти лично в приёмную или обратиться по телефону +79645210210. Общественная приемная расположена по адресу: Москва, бульвар Дмитрия Донского, дом 1, этаж первый.

По словам Романенко, эффективность диалога с жителями нужно доказывать делами. "Очень важно осознавать, что существует общественная поддержка того, что мы с вами делаем. Всё зависит от нашей общей активности. Когда есть единомышленники, найдутся и ресурсы. Моя задача - делами доказать эффективность нашего диалога", - заявил Герой России.

В приёмную уже начали поступать звонки местных жителей. Большинство обращений касалось благоустройства района и жилищно-коммунальных вопросов.

Обсудили и тему телефонного мошенничества. Герой России отметил, что эта проблема приобрела катастрофический размах и требует комплексных решений по ужесточению наказаний за подобные правонарушения. Депутат поделился планами о проработке этой проблемы.

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Роман Романенко
Роман Романенко
Роман Романенко
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