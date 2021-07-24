Путин и президент Казахстана обсудили региональные проблемы

Телефонный разговор прошел в дружественном ключе

Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", - говорится в сообщении на сайте президента России. Лидеры договорились продолжать контакты.

Ранее Путин провел другой международный разговор, в ходе которого обсудил развитие стратегического партнерства Москвы и Ташкента с президентом Узбекистана Шавкатом Мизриёевым. Лидер России поздравил своего коллегу с днем рождения. Главы государств затронули также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе совместную борьбу с коронавирусом. Уделили внимание и региональной проблематике, прежде всего ситуации в Афганистане.

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