Россия стартовала на ОИ без золотых медалей

В Токио завершился первый день Игр

Сборная России, которая на летних Олимпийских играх в Токио выступает под флагом Олимпийского Комитета России (ROC) заняла после первого дня Игр 10-ю строчку с 2 медалями. В копилке россиян серебро и бронза.

Первую медаль для национальной сборной завоевала российский стрелок Анастасия Галашина. Спортсменка выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Перед последней попыткой Галашина опережала китаянку Ян Цянь, однако в решающий момент выполнила неудачный выстрел, который лишил ее олимпийского золота.

Вторую медаль Олимпиады — бронзу — сборной России принесло тхэквондо. В весовой категории до 58 килограммов ее добыл петербуржец Михаил Артамонов.

Хорошо выступили на старте ОИ и российские теннисисты. В одиночном разряде первый круг преодолели Даниил Медведев, Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова. В парном разряде с победы стартовали Елена Веснина и Вероника Кудерметова. В первом круге проиграл лишь дуэт Андрей Рублёв/Карен Хачанов.

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