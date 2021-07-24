"Благодаря ему создана группа "Ласковый май": Разин сообщил о смерти продюсера Мускатина

Алексею было 59 лет

Продюсер Андрей Разин сообщил о смерти своего коллеги Алексея Мускатина. Мужчине было 59 лет. О причинах смерти не сообщается, однако известно, что он страдал от недуга.

"Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа "Ласковый май", - написал Разин в инстаграме.

Продюсер Алексей Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых "Руки вверх", "Ласковый май", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другие. Разин в своем сообщении в соцсети называет Мускатина одним из лучших продюсеров России.

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