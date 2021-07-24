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Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

18:48
  • суббота
  • 24 июля 2021

Мужчина прятался в заброшенных постройках

Полиция задержала подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"Один из подозреваемых задержан на территории Андроповского района, где он прятался в заброшенных постройках", - говорится в сообщении региональной полиции.

23 июля неизвестные расстреляли заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю и скрылись. В результате полицейский скончался от полученных ранений.

"Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию второго подозреваемого продолжаются", - отмечают в полиции.

Ранее СК показал видео с места убийства полицейского.

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