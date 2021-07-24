Модуль "Наука" вышел на расчетную орбиту

Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вышел на расчетную траекторию полета после коррекций орбиты. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения номер 1. Параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчетным", — написал он в Telegram-канале.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 мск с космодрома "Байконур". Полет к МКС продлится восемь суток. Стыковка намечена на 29 июля.

Ранее эксперты сообщали, что с двигателями модуля возникли проблемы. В частности, редактор портала Russianspaceweb.com Анатолий Зак писал, что главные двигатели модуля не работают. В госкорпорации на это ответили, что телеметрия показывает их работоспособность.

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