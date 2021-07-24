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Модуль "Наука" вышел на расчетную орбиту

19:42
  • суббота
  • 24 июля 2021

Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вышел на расчетную траекторию полета после коррекций орбиты. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

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"В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения номер 1. Параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчетным", — написал он в Telegram-канале.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 мск с космодрома "Байконур". Полет к МКС продлится восемь суток. Стыковка намечена на 29 июля.

Ранее эксперты сообщали, что с двигателями модуля возникли проблемы. В частности, редактор портала Russianspaceweb.com Анатолий Зак писал, что главные двигатели модуля не работают. В госкорпорации на это ответили, что телеметрия показывает их работоспособность.

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