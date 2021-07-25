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Российская сборная завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

09:52
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

В копилке наших спортсменов три медали

Российские сборная завоевала первое золото на Олимпийских играх в Токио. Ее принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Девушка набрала 240,3 балла, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всего у нашей команды три медали. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с такой же дистанции завоевала Анастасия Галашина. А бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 килограммов.

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