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Избитый на турбазе министр связи Амурской области умер

10:11
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Чиновника избили неизвестные

В Амурской области умер министр цифрового развития  и связи региона Александр Курдюков. Последние дни он провел в больнице, куда попал после избиения неизвестными на турбазе.

О смерти Курдюкова сообщил губернатор области Василий Орлов. "Светлая память. Ушел очень рано", — написал Орлов в своем телеграм-канале.

Александр Курдюков был избит в пансионате "Берлога" 17 июля. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, где спустя несколько дней он впал в кому. Медики диагностировали у Курдюкова перелом костей черепа и гематому головного мозга.

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