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Путин в Кронштадте осмотрел корабли перед парадом ВМФ

10:02
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Президент на катере обошел парадную линию кораблей

Владимир Путин в воскресенье прибыл в Кронштадт, где осмотрел корабли перед парадом Военно-Морского флота.

Президент на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поприветствовал и поздравил экипажи. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году в Главном параде ВМФ примут участие четыре тысячи военнослужащих, полсотни кораблей и подлодок, столько же самолетов и вертолетов. В частности, в параде будут задействованы ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые участие примет подложка "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

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