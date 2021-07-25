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В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад

11:05
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Участников парада приветствовал Владимир Путин

Россия отмечает день Военно-морского флота. Моряки, летчики, береговая охрана, пехотинцы самоотверженно несут службу на водных рубежах и торжества сегодня проходят в их честь.

Постановление о строительстве регулярного флота было подписано в 1696 году по инициативе Петра I. За 325 лет своего существования этот вид Вооруженных сил стал оплотом безопасности нашей страны. Торжества проходят в разных регионах России, но главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге. В акваторию Невы вошли десятки кораблей, подводных лодок и парусных судов.

Военнослужащих поприветствовал Владимир Путин. 

В грандиозном празднике участвуют силы Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, всего более 50 кораблей, подлодок, судов и катеров различных классов. В их числе - ударный фрегат "Адмирал Касатонов", копия корабля петровской эпохи - линейный парусник "Полтава", корвет "Стойкий".

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