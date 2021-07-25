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От Камчатки до Балтийска: в России отмечают день ВМФ

11:42
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

В главном параде в Санкт-Петербурге принял участие Владимир Путин

В России отмечают день военно-морского флота. Празднование началось парадами в бухтах Золотой Рог и Авачинской. В кильватерном строю на Камчатке прошли восемь кораблей, подводных лодок и судов. Среди них новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев" и атомная субмарина стратегического назначения класса "Борей".

Грандиозный парад уже состоялся на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Там были представлены  боевые корабли основных классов, возглавил их  флагман - ракетный крейсер "Варяг". Впервые в торжествах приняли участие два фрегата ВМС Вьетнама. 

Чествует моряков и легендарный Севастополь. В этом году из-за сложной эпидобстановки праздник проходит без зрителей.  Но следить за торжествами можно в режиме онлайн.  В парадной линии - 9 кораблей Черноморского флота. В небо поднялась морская авиация. 

В Дагестане боевую мощь продемонстрировала Каспийская флотилия.  Корабли прошли строем вдоль набережной, а затем военнослужащие показали эпизоды своей подготовки в море и на берегу.

 

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