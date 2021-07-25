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В Сирию доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"

11:52
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Такие поставки станут регулярными

Россия продолжает оказывать помощь другим странам в обеспечении вакциной. В Сирию доставлены 250 тысяч доз "Спутника Лайт" и миллион тестов для диагностики коронавируса.

Церемония передачи состоялась на военном аэродроме в Дамаске. Груз прибыл самолетом Ил-76, соблюдены все требования по хранению и транспортировке препарата. Как сообщили в нашем Минобороны, такие поставки будут организованы на регулярной основе. 

С этого дня меняются правила для въезда в Россию граждан из стран Евразийского экономического союза. Теперь иностранцы должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до прибытия, с помощью приложения "Путешествуй без COVID-19". Изменения касаются жителей Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

С первого сентября приложение станет обязательным и при въезде из других стран СНГ.

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