Греческая полиция разогнала противников вакцинации слезоточивым газом

Задержаны несколько десятков человек

Настоящими уличными боями завершилось ночное противостояние полиции и протестующих в Афинах. Накануне вечером несколько тысяч противников вакцинации прошли по центру греческой столицы. На требование правоохранителей освободить проезжую часть собравшиеся ответили агрессией. В стражей порядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Для усмирения толпы полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Задержаны 25 человек.

Массовые протесты и столкновения прошли накануне и во Франции. Несмотря на резкий рост инфицированных дельта-штаммом, 160 тысяч вышли на митинги против так называемых санитарных паспортов. В Марселе от рук активистов пострадали журналисты французского телевидения.

А в Великобритании волну возмущения вызвали слова министра здравоохранения. В своём обращении к соотечественникам Саджид Джавид призвал "не съёживаться" перед лицом коронавируса и привыкать жить вместе с ним. Оппозиция уже обвинила главу Минздрава в бездействии и назвала его комментарий оскорбительным для всех, кто пострадал от COVID-19.

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