Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент поблагодарил их за ответственный труд

Профессиональный праздник отмечают те, кто твердо стоит на страже закона, отстаивает интересы государства, общества, каждого человека в отдельности. В России - день сотрудника органов следствия.

Служащих и ветеранов ведомств поздравил Владимир Путин. Президент выразил им благодарность за ответственный труд и отметил особые личные и профессиональные качества.

"Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями. Постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи. В том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве. Защищать права, свободы людей от киберпреступности. И, конечно, во все времена важна грамотная и кропотливая работа следователя. Его самостоятельность в принятии процессуальных решений. От этого прямо зависит справедливость и обоснованность наказания преступника. Исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан. Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия. И будет всегда руководствоваться только законом и совестью", - сказал Владимир Путин.

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