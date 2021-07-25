На пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь обрушились ливни

Пострадали десятки тысяч домов и машин

Разрушительный ливень смывает и легковые малолитражки и тяжелые джипы. Главная улица в городке Динан на юге Бельгии сегодня больше похожа на глубокий каньон. В конце квартала из машин и погнутых железнодорожных шлагбаумов и семафоров образовалась запруда.

Поток буквально врывается на первые этажи домов. Те, кого дождь застал на улице, жмутся к стенам, чтобы не смыло. За уже вторым на этой неделе наводнением, которое обрушилось на Европу, бельгийцы наблюдают с крыш и балконов. И только в районах, где уровень воды спадает, люди могут попасть в свои квартиры.

"Мой сын живет на первом этаже, и каждые выходные он берет с собой детей, хорошо, что в эту ночь они не спали, иначе все трое бы погибли, у меня был нервный срыв", - говорит местная жительница Энн Гарнье.

Проливной дождь, как говорят синоптики, в Динане, Намюре и Ардене будет идти весь день. Ситуация в Бельгии, где от наводнения уже погибли более 30 человек, сегодня может резко ухудшиться. Власти не успели расчистить ливневки и забитые мусором русла рек.

Материальный ущерб толком еще не подсчитан. По мнению властей, он составит миллиарды евро. В домах нет газа, электричества. Наводнение уничтожило, как минимум, 50 тысяч машин.

Под воду из-за небывалых по силе муссонов уходят сразу несколько штатов на западе Индии. В горах на деревни сошли сели и оползни. Дороги и дома снесло мощными потоками. Примерно тысяча жителей в деревнях в окрестностях Мумбаи оказалась в ловушке.

Выбраться из-под завалов и рухнувших строений многие самостоятельно не могли. По самым предварительным данным, погибли более ста человек.

А на Китай, где уже из-за проливных дождей без крова остались более 200 тысяч человек, движется еще один тайфун Ин-Фа. Сегодня он бушует над Тайванем. Северное побережье острова разбито штормовыми волнами. Порывами ветра, превышающими 20 метров в секунду, повалены деревья, разрушены дома. Материковой части Китая, где усиленно готовятся к новому удару стихии, ураган достигнет к вечеру воскресенья.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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