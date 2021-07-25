Коронавирусом в России заболели еще 24072 человека

Вылечились 18678 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 24072 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 779 человек, выздоровели 18678 заболевших.

В Москве за сутки заболели 3406 человек, в Подмосковье - 2191, в Санкт-Петербурге - 1934.

За весь период пандемии в стране выявлен 6126541 случай инфекции. Умерло 153874 пациента. Выздоровели 5490634 человека.

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