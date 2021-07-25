Собянин: Больше 90% обязательств инвесторов по созданию социнфраструктуры выполняется в Москве

70% из них выполняется в срок

Больше 90% обязательств инвесторов по созданию социнфраструктуры выполняется в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Москва отличается от других регионов в силу того, что все-таки доходность у инвесторов большая, и они, конечно, должны участвовать в развитии социальной сферы, не только строить огромные жилые районы, но и обеспечивать их объектами соцкультбыта: детскими садами, поликлиниками, школами", - сказал мэр.

Собянин отметил, что власти города при выдаче разрешения на строительство устанавливают такие задачи перед ними и контролирует их выполнение. Больше 70% этих обязательств выполняется в срок. Около 20% выполняется, но с опозданием.

"Мы предупредили инвесторов о том, что будем жестче контролировать выполнение наших соглашений, более того, и финансово также мотивировать, чтобы они строили своевременно", - отметил Собянин.

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