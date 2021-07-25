Путин оценил возможности российского флота

При необходимости флот может нанести неотвратимый удар по противнику

В России сегодня отмечает День Военно-морского флота. Главный морской парад прошел в Санкт-Петербурге. В нем принял участие Владимир Путин. Президент поздравил моряков с праздником и отметил возможности российского флота, передает "ТВ Центр".

"Россия в кратчайшие сроки заняла своё достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надёжные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно. Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", - сказал Путин.

Перед этим Владимир Путин побывал в акватории Финского залива и на катере совершил обход кораблей на Кронштадтском рейде. Верховный главнокомандующий поприветствовал экипажи и поздравил с праздником.

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