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Волочкова рассказала об изменившей ее тело болезни

12:52
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

К услугам пластических хирургов она никогда не прибегала

Анастасия Волочкова рассказала о болезни, которая изменила ее тело. Речь идет о груди балерины.

Волочкова рассказала, что поклонники внимательно следят за ее внешностью и думают, что пышный бюст – это результат работы пластических хирургов. Однако это не так, утверждает балерина. К услугам пластических хирургов она никогда не прибегала.

"У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой, и так все получилось, что грудь выросла. Многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога", — заявила Волочкова в эфире YouTube-канала RTVI.

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