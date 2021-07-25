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Лучницы принесли России четвертую медаль на Олимпиаде

13:05
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Они взяли серебро, уступив южнокорейским спортсменкам

Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

Бронзу взяла сборная Германии. В борьбе за третье место она обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0.

Южнокорейские спортсменки в девятый раз подряд выиграли золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх.

Комментируя результат россиянок, тренер лучниц Владимир Ешеев заявил агентству РИА Новости, что они выступили здорово, но им не хватило мастерства. Он признался, что при проигрыше сложно быть довольным.

С серебряной медалью россиянок поздравил министр спорта Олег Матыцин. По его словам, на пути к серебру они победили сильные команды. Министр добавил, что россиянок представят к госнаградам, передает ТАСС.

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