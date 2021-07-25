В Москву на следующей неделе придут жара и ливни

Столбики термометров поднимутся до +30 градусов

Жаркая погода до +30 градусов, а также ливни и грозы придут в Москву в последнюю неделю июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье температура вернется к климатической норме. В понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе солнечную и сухую погоду. Температура ночью составит плюс 13-16 градусов, днем - +27-30 градусов.

В среду будет еще жарко (плюс 25-30 градусов), однако к вечеру небо заволокут мощные кучевые облака. Начнутся дожди, которые в ночь на четверг перерастут в стену залповых ливней. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Ожидается мощная ночная гроза.

Днем в четверг температура опустится до 21-26 градусов. Однако в пятницу воздух вновь прогреется до 30 градусов. В субботу в регионе снова прогремит гроза, передает РИА Новости.

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