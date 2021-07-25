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Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина завершила карьеру

14:02
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

На Олимпиаде в Токио она не смогла пробиться в финал на опорном прыжке

Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая в настоящее время за Узбекистан, объявила о завершении спортивной карьеры.

В воскресенье 46-летняя олимпийская чемпионка 1992 года не смогла пробиться в финал олимпийского турнира на опорном прыжке. После выступления она со слезами на глазах поблагодарила находившихся в зале спортсменов и тренеров из разных стран.

"Это точно все. Возвращаться к этому не буду. У меня столько дел, пора наверстывать", - сказала Чусовитина, ее слова приводит РИА Новости.

Оксана Чусовитина – единственный человек в истории гимнастики, который принимал участие в 8 летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

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