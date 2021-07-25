Светлана Разворотнева: Мы верим в нашу олимпийскую сборную

Она пожелала удачи спортсменам

Советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие в акции поддержки российской олимпийской сборной. Она пожелала им успешно выступить на Олимпиаде в Токио, а также поблагодарила спортсменов за их труд и мужество.

"Поддержать наших ребят в Токио особенно важно потому, что нашим спортсменам вновь запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Нашим спортсменам никогда не было просто выступать на международных аренах по ряду политических причин. Тем не менее, им всегда удавалось доказать, что Россия занимает лидирующие позиции в спорте", - сказала Разворотнева.

Она добавила, что мир сможет преодолеть сложности, если в это непростое время сплотится. Участники акции растянули триколор и исполнили одну из любимых песен чемпионов "Есть только миг".

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