В России прошли парады по случаю Дня ВМФ

Главный парад состоялся в Санкт-Петербурге

Россия отмечает день Военно-морского флота. За 325 лет своего существования этот вид Вооруженных сил стал гарантом безопасности нашей страны. Моряки, летчики, береговая охрана, пехотинцы - они самоотверженно несут службу на водных рубежах и торжества в разных регионах сегодня проходят в их честь. Главный парад в Санкт-Петербурге принял Владимир Путин.

Залп салютной батареи Петропавловской крепости даёт сигнал началу праздника. К этому моменту боевые корабли уже выстроились в парадную линию на Кронштадтском рейде и в акватории Невы. С палубы катера экипажи приветствует президент.

В этом году Военно-Морскому флоту России исполняется 325 лет и уже по традиции главный парад страны проходит в Санкт-Петербурге. Историческую часть открывает десантный катер с ботиком Петра I. Именно это небольшое парусное судно считается дедушкой русского флота.

На смену деревянным парусникам Петровских времен пришли современные боевые корабли, но несут моряки свою службу под всё тем же Андреевским флагом. Более четырёх тысяч военнослужащих ВМФ принимает участие в параде и свыше 50 кораблей, катеров и подводных лодок. Среди них корабль противоминной обороны "Александр Обухов" с роботизированной системой поиска и уничтожения морских мин, и ракетный катер "Димитровград", который в перспективе будет вооружён гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон".

Впервые в торжествах принимает участие корвет "Гремящий" - это головной проект модернизированной серии, который полгода назад принят в состав Тихоокеанского флота. И ещё больше военной мощи несёт в себе ракетный крейсер "Маршал Устинов" - это самый большой участник парада - 200 метров в длину. Экипаж - почти 500 человек.

В общем строю проходят подводные лодки - дизель-электрические: "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Краснодар", "Владикавказ" и "Дмитров". Впервые в акваторию Балтики зашел ракетный подводный крейсер "Князь Владимир" проекта "Борей-А". На сегодняшний день эта атомная субмарина является самым новым и совершенным подводным стратегическим ракетоносцем. Этот парад в Минобороны назвали самым масштабным в новейшей истории страны - большинство представленных кораблей и подводных лодок - нового поколения. Они способны решать задачи в дальней океанской зоне.

"Россия в кратчайшие сроки заняла своё достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надёжные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно. Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов", - сказал Путин.

В параде приняли участие иностранные боевые корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. А следом начался парад воздушный. 48 самолетов и вертолетов морской авиации пролетели над Северной столицей.

Чествует моряков и легендарный Севастополь. В парадной линии девять кораблей Черноморского флота, а в небе - морская авиация. В Дагестане боевую мощь демонстрирует Каспийская флотилия. Здесь после парада военнослужащие ВМФ показали уровень своей подготовки в море и на берегу.

На Камчатке в кильватерном строю прошли 8 кораблей, подводных лодок и судов. Среди них новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев" и атомная субмарина стратегического назначения класса "Борей".

Во Владивостоке флагманом стал ракетный крейсер "Варяг", впервые в торжествах приняли участие два фрегата ВМС Вьетнама.

Сегодняшний день стал особенно знаковым и для гражданского флота страны - Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге на воду спущен большой морозильной рыболовной траулер "Механик Сизов". За церемонией с палубы катера наблюдал Владимир Путин. Создатели называют судно супертраулером - оно позволяет выловить 60 тонн минтая. Предполагается, что для рыболовного флота будет построено десять таких исполинов. Спущенный на воду траулер стал третьим в серии.

Пётр Вершинин, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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