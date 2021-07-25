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В США открылся крупнейший в Северной Америке фестиваль шаров

14:53
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

В прошлом году его отменили из-за ковидных ограничений

Более сотни разноцветных воздушных шаров поднялись над полями в американском штате Нью-Джерси. Там стартовал крупнейший в Северной Америке фестиваль воздухоплавания - первый после снятия ковидных ограничений, передает "ТВ Центр".

Традиционно он собирает до двухсот тысяч зрителей, но прошлый сезон участникам пришлось пропустить. Праздник продлится три дня. В программе: соревнования пилотов и парашютистов, показательные полёты, мастер-классы и прогулки для всех желающих.

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