В США открылся крупнейший в Северной Америке фестиваль шаров

В прошлом году его отменили из-за ковидных ограничений

Более сотни разноцветных воздушных шаров поднялись над полями в американском штате Нью-Джерси. Там стартовал крупнейший в Северной Америке фестиваль воздухоплавания - первый после снятия ковидных ограничений, передает "ТВ Центр".

Традиционно он собирает до двухсот тысяч зрителей, но прошлый сезон участникам пришлось пропустить. Праздник продлится три дня. В программе: соревнования пилотов и парашютистов, показательные полёты, мастер-классы и прогулки для всех желающих.

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