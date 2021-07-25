Ограничения накладывает пандемия

Вице-спикер Госдумы, секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России" Петр Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве. По его мнению, это позволит выработать оптимальные рекомендации для проведения каждого этапа избирательной кампании, которая проходит в условиях пандемии.

"Мы не до конца понимаем характер эпидемиологических волн и намерены сделать максимум от нас зависящего, чтобы обеспечить безопасность на всех этапах кампании: от встреч кандидатов с избирателями, агитационных обходов, сбора предложений до контроля санитарных норм непосредственно в ходе голосования 17-19 сентября", – подчеркнул Толстой.

Стандарт безопасных выборов "Единая Россия" предложит к использованию всем участникам избирательной кампании – волонтерам, агитаторам, сотрудникам избирательных штабов и политическим партиям.

Один из участников группы по подготовке Стандарта безопасности - главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко – предложила задействовать павильоны "Здоровая Москва", кабинеты "Моё здоровье" и диагностические комплексы в МФЦ как часть дополнительной инфраструктуры – как в период кампании так и вне ее.

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