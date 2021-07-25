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Супертраулер "Механик Сизов" спустили на воду в присутствии Путина

15:37
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Он был заложен в июне 2020 года

Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера "Механик Сизов". Она прошла на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Супертраулер "Механик Сизов" был заложен в июне 2020 года.  Это третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании".

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Спуск на воду супертраулера "Механик Сизов" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду супертраулера "Механик Сизов" в Санкт-Петербурге
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