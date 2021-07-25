ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тхэквондистка Минина принесла сборной России седьмую медаль

16:21
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Она взяла серебро в весе до 57 кг

Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В финальной схватке россиянка уступила представительнице США Анастасии Золотич.

Бронзу завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн.

Для российских тхэквондистов эта медаль стала второй на текущей Олимпиаде. Накануне бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов. Всего в копилке российской сборной 7 медалей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Татьяна Минина
Татьяна Минина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.