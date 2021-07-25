Тхэквондистка Минина принесла сборной России седьмую медаль

Она взяла серебро в весе до 57 кг

Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В финальной схватке россиянка уступила представительнице США Анастасии Золотич.

Бронзу завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн.

Для российских тхэквондистов эта медаль стала второй на текущей Олимпиаде. Накануне бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов. Всего в копилке российской сборной 7 медалей.

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