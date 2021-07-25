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Подозреваемый в избиении до смерти российского чиновника задержан

16:06
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

Задержанному 39 лет

Следователи задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в избиении до смерти министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщили в региональном СКР.

Как рассказали в ведомстве, 17 июля во время отдыха на турбазе между 39-летним подозреваемым и региональным министром произошел конфликт, в ходе которого Курдюков получил травму голову. Он был доставлен в больницу, где 24 июля скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Виновному грозит до 8 лет лишения свободы.

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