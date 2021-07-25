Крупный пожар на Лиговском проспекте сняли на видео

Данных о пострадавших нет

На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга горит жилой дом. По последним данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось о 300 кв. м.

Пожар по адресу Лиговский проспект, 115 начался около 15:30. Горит кровля и пристройки к дому. Из здания эвакуировано 15 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении задействовано 89 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

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