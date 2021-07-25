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Исследование: жертвами коронавируса все чаще становятся непривитые пациенты

17:34
  • воскресенье
  • 25 июля 2021

В Великобритании оба компонента вакцины получили 70% населения

Жертвами коронавируса в последнее время все чаще становятся невакцинированные пациенты в возрасте 40 лет и старше. К такому выводу пришли британские врачи, пишет Daily Mail. Некоторые из умерших были вполне здоровы и не имели сопутствующих заболеваний, осложняющих течение болезни.

Также врачи выяснили, что примерно у 5% людей не возникает иммунного ответа на вакцину. Еще столько же слабо отреагируют на действие вакцины из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему.

Кроме того, британские врачи напомнили, что возраст остается фактором риска при коронавирусе. Риск для 70-летнего человека в 32 раза выше, чем для 35-летнего.

По данным Daily Mail, от коронавируса в Великобритании двумя компонентами вакцины привились уже 80% населения.

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